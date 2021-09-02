МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Bank of America пересмотрел свой прогноз по росту экономики России в 2021 году в сторону повышения и ожидает, что в текущем году ВВП страны вырастет на 4,2%, при этом рост этого показателя в 2022 году остался неизменным – на уровне 2,8%, говорится в обзоре главного экономиста Bank of America по России и СНГ Владимира Осаковского. Банк России дал прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2024 год

Ранее в январе экономист ожидал рост ВВП России в 2021 году на уровне 3,4%.

В июле Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики за июль. Ожидается, что уточнённый прогноз министерство представит в ближайшее время.

"Мы пересматриваем наш прогноз роста реального ВВП России с консервативных 3,4% до 4,2% в этом году на фоне гораздо более сильных, чем ожидалось, данных о реальном ВВП за второй квартал 2021 года, а также новых существенных социальных выплат в третьем квартале 2021 года", — говорит экономист. Глава РСПП дал негативный прогноз роста ВВП России в 2022 году

По его словам, экономика России уже вышла на докризисный уровень: более высокие, чем ожидалось, темпы роста в 2021 году могут сдерживать экономический рост в следующем году. Тем не менее, эксперт сохраняет свой прогноз роста на 2022 год на уровне 2,8%.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП России в первом полугодии 2021 года составил 4,8% в годовом выражении. Во втором квартале экономика выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом квартале. Как сообщало в среду Минэкономразвития, темпы роста ВВП РФ в июле замедлились до 4,7% в годовом выражении после 8,9% в июне, за январь-июль рост составил 4,8%.