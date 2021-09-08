МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Объем внутреннего валового продукта России в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса все еще остается, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. Кудрин заявил о продолжении мирового пандемийного кризиса

"Наша экономика восстановилась уже в июне — объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня", — сказал Мишустин.

Он уточнил, что "в дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано — за жизни и здоровье наших граждан мы по прежнему будем бороться".

"Но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, отталкиваясь от более высоких значений", — отметил премьер-министр. Силуанов объяснил, почему нельзя постоянно печатать деньги

Он напомнил, что по предварительной оценке Росстата, в первом полугодии объем ВВП вырос на 4,8% — этот темп существенно превышает уровень, заложенный год назад закладывали в общенациональный план, и уверенно превышает допандемические значения.

"Выпуск продукции в ключевых несырьевых отраслях — это в первую очередь обрабатывающая промышленность — растут показатели в сфере жилищного, дорожного строительства, возвращается к прежним значениям потребительский спрос", — перечислил Мишустин.

Он добавил, что поддержку спросу оказывает восстановление рынка труда. "По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил 4,5% от рабочей силы и ключевым драйвером в улучшении ситуации в экономике в текущем году также стал инвестиционный спрос", — добавил глава кабинета министров.

"В первом полугодии рост инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду прошлого года превысил 7%. Глава государства четко обозначил приоритеты, куда должны идти дополнительные ресурсы, и в первую очередь — на поддержку людей. Это не разовая мера, это наша долгосрочная позиция — позиция президента, правительства. В дальнейшем она перерастет в программу, которую мы сейчас развиваем — имею в виду, что именно эту задачу решает социальное казначейство", — заключил премьер-министр.