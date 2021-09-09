МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Юрист рассказала, что будет если вовремя не передать показания счётчиков

"Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет – наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки", — сказал Дворкович.

По его словам, к подобным вопросам стоит относиться прагматично.

"Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора", — объяснил глава фонда.

Он считает, что "не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты". Лавров заявил об одержимости США "Северным потоком-2"

"Но, с другой стороны, вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.