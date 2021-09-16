СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Долгосрочной целью по инфляции в идеальном мире для России мог бы стать уровень в 3%, однако достижение такого таргета возможно только в случае проведения ЦБ валютных интервенций и невысоких темпов роста цен в мире, в текущих условиях снижение таргета маловероятно, прокомментировал РИА Новости глава НКР Кирилл Лукашук. Годовая инфляция в России на 13 сентября составила 6,84%

Банк России в следующем году планирует обзор денежно-кредитной политики, в рамках которого может изменить таргет. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что если цель по инфляции и будет изменена, то только в сторону понижения.

"В идеальном мире хотелось бы стремиться к инфляции даже ниже, чем нынешний таргет в 4%. Учитывая, что рубль — относительно нестабильная по мировым меркам валюта, вероятно, неплохой долгосрочной целью мог бы стать таргет на уровне 3%. Но для его достижения пришлось бы более активно управлять курсом рубля, в том числе путем валютных интервенций. А это требует изменения подхода ЦБ к денежно-кредитной политике", — сообщил Лукашук в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

При этом таргет на уровне 3% представляется реалистичным только в случае невысокой глобальной инфляции, поскольку денежно-кредитная политика существует не в вакууме, а перенос мировых цен на российскую инфляцию достаточно серьезен.

"Текущий таргет с точки зрения среднесрочной цели вполне достижим, а его снижение на горизонте ближайшего времени маловероятно просто исходя из внешних условий", — заключил Лукашук.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.