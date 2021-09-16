Экономист Лукашук считает, что целью по инфляции для РФ при ряде условий мог бы стать уровень в 3%
СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Долгосрочной целью по инфляции в идеальном мире для России мог бы стать уровень в 3%, однако достижение такого таргета возможно только в случае проведения ЦБ валютных интервенций и невысоких темпов роста цен в мире, в текущих условиях снижение таргета маловероятно, прокомментировал РИА Новости глава НКР Кирилл Лукашук.
Банк России в следующем году планирует обзор денежно-кредитной политики, в рамках которого может изменить таргет. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что если цель по инфляции и будет изменена, то только в сторону понижения.
"В идеальном мире хотелось бы стремиться к инфляции даже ниже, чем нынешний таргет в 4%. Учитывая, что рубль — относительно нестабильная по мировым меркам валюта, вероятно, неплохой долгосрочной целью мог бы стать таргет на уровне 3%. Но для его достижения пришлось бы более активно управлять курсом рубля, в том числе путем валютных интервенций. А это требует изменения подхода ЦБ к денежно-кредитной политике", — сообщил Лукашук в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".
При этом таргет на уровне 3% представляется реалистичным только в случае невысокой глобальной инфляции, поскольку денежно-кредитная политика существует не в вакууме, а перенос мировых цен на российскую инфляцию достаточно серьезен.
"Текущий таргет с точки зрения среднесрочной цели вполне достижим, а его снижение на горизонте ближайшего времени маловероятно просто исходя из внешних условий", — заключил Лукашук.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210916/834711338.html