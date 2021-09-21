МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РФ в 2021 году с 5% до 5,8%, заявил статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году

"Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте — 4%", — сказал Херсонцев.

Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь.

"Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", — сказал Херсонцев.

Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год — до 4,8% с 5,3%, заявил Херсонцев.

"Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5% в этом году, и 4,8% — в следующем", — сказал Херсонцев.

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза, отметил заместитель министра.

"Очень коротко об основных параметрах прогноза: первое — улучшили внешнеэкономические параметры в прогнозе — по курсу рубля фиксируем сейчас на уровне 73,6 рубля за доллар", — сказал Херсонцев.