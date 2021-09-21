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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210921/834752168.html
Кабмин одобрил проект бюджета на 2022-2024 годы
Макроэкономика
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Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Проект федерального... ПРАЙМ, 21.09.2021
правительство, россия, госдума, бюджет, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября", — говорится в сообщении.