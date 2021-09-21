МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября", — говорится в сообщении.