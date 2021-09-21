МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета перечислены основные направления финанасирования на ближайшие три года.

НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает выделение средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ в размере 2,81 триллиона рублей в 2022 году, 2,91 триллиона рублей — в 2023 году и 3,02 триллиона — в 2024 году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2022 году составят 2 818 916,0 миллиона рублей, в 2023 году — 2 918 902,2 миллиона рублей, в 2024 году — 3 021 054,3 миллиона рублей", — говорится в документе.

Добавляется, что по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2022 и в 2023 годах — 2,1%, и в 2024 году — 2,0%.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ планирует направить в ближайшую трехлетку 1,322 триллиона рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы (есть в распоряжении РИА Новости). Доля нефтегазовых доходов в бюджет уменьшится до трети к 2024 году

В документе уточняется, что в 2022 году на дорожный нацпроект в бюджете запланировано 331,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 445,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 544,8 миллиарда рублей.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными в законе … в 2022 году увеличены на 114 795,3 миллиона рублей, в 2023 году — на 166 682,5 миллиона рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, увеличены на 216 418,5 миллиона рублей", — отмечается в пояснительной записке.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" включает в себя четыре федеральных проекта — "Дорожная сеть", "Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".

Среди его основных целей — рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, а также снижение смертности в ДТП с 10,9 человека на 100 тысяч населения в 2020 году, до 4 человек на 100 тысяч населения в 2030 году.

ОБРАЗОВАНИЕ

Общие расходы на финансирование образования в РФ составят более 1,2 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Образование 2022 год. Законопроект: 1235534,8 миллионов рублей", — говорится в документе.

Согласно проекту, на дошкольное образование выделят почти 20 миллиардов рублей, на общее образование – более 338,7 миллиарда рублей, на дополнительное образование – более 21,7 миллиарда рублей, на среднее профессиональное образование – более 52,3 миллиарда рублей.

Финансирование профессиональной переподготовки предположительно составит более 23 миллиардов рублей, высшего образования – почти 668,2 миллиарда рублей. На молодежную политику в бюджет предполагается заложить более 39 миллиардов рублей, на прикладные научные исследования в области образования – почти 36,7 миллиарда рублей. На "другие вопросы в области образования" запланировано более 35,7 миллиарда рублей.

Всего с 2022 по 2024 год на образование будет выделено более 3,8 триллиона рублей.

"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"

Расходы федерального бюджета России на национальный проект "Цифровая экономика" в 2022-2024 годы запланированы на уровне 590 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Цифровая экономика" запланированы в 2022 году в объеме 210 666,3 миллиона рублей, в 2023 году — 190 525,0 миллиона рублей, в 2024 году — 188 838,4 миллиона рублей", — говорится в документе.

На финансирование федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", согласно записке, планируется направить в 2022 году 163,4 миллиона рублей, в 2023 году — 163,5 миллиона рублей, в 2024 году — 268,5 миллиона рублей. Федпроект "Информационная инфраструктура" получит в 2022 году из бюджета, как предполагается, 41,528 миллиарда рублей, в 2023 году — 38,839 миллиарда рублей, в 2024 году — 47,299 миллиарда рублей.

На реализацию федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" будет направлено в 2022 году 11,584 миллиарда рублей, в 2023 году — 14,361 миллиарда рублей, в 2024 году — 18,210 миллиарда рублей. На финансирование федпроекта "Информационная безопасность" планируется выделить в 2022 году 8,465 миллиарда рублей, в 2023 году — 8,324 миллиарда рублей, в 2024 году — 6,539 миллиарда рублей.

Федеральный проект "Цифровые технологии" получит из бюджета 31,749 миллиарда рублей в 2022 году, 26,992 миллиарда рублей в 2023 году, 20,105 миллиарда рублей в 2024 году. На финансирование федерального проекта "Цифровое государственное управление" в 2022 году, как предполагается, будет выделено 110,771 миллиарда рублей, в 2023 году — 96,009 миллиарда рублей, в 2024 году — 90,578 миллиарда.

На федпроект "Искусственный интеллект", как говорится в пояснительной записке к законопроекту, планируется направить в 2022 году 6,406 миллиарда рублей, в 2023 году — 5,838 миллиарда рублей, в 2024 году — 5,840 миллиарда рублей.

НАЦПРОЕКТ ПО МСП

Финансирование национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2022 году увеличено на 3,15 миллиарда рублей, до 64,1 миллиарда, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом №385-ФЗ, в 2022 году увеличены на 3 150,0 миллиона рублей, в 2023 году уменьшены на 3 150,0 миллиона рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, не изменились", — говорится в документе.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запланирован в 2022 году в объеме 64 107,8 миллиона рублей, в 2023 году — 75 504,0 миллиона рублей, в 2024 году — 75 602,7 миллиона рублей", — замечено в тексте.

В записке также уточняется, что увеличение бюджетных ассигнований проекта на 3,15 миллиарда рублей в 2022 году обусловлено изменением параметров финансирования федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Бюджет на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" увеличен на 78 миллиардов рублей, всего на нее за три года потратят более 2,4 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета (есть в распоряжении РИА Новости).

Уточняется, что в сравнении с объемами, утвержденными законом от декабря 2020 года, объем бюджетных ассигнований в 2022 году увеличен на 25,1 миллиарда рублей, в 2023 году — на 25,2 миллиарда рублей и в 2024 году — на 28,4 миллиарда рублей (всего — более 78 миллиардов рублей).

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", в 2022 году составят 781 474,7 миллиона рублей, в 2023 году — 807 408,1 миллиона рублей и в 2024 году — 835 853,5 миллиона рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Как сообщается в записке, увеличение обосновано рядом факторов, в том числе необходимостью реконструкции объектов здравоохранения МВД РФ и сооружений отдела МВД РФ на федеральной территории "Сириус". Увеличат также бюджетные ассигнования на денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел для обеспечения установленных выплат и надбавок, на реализацию приоритетных направлений деятельности МВД РФ и уплату взноса РФ в Международную организацию по миграции.

Отдельно в записке уточняется, что для закупки МВД РФ изданий Конституций РФ (ее вручают вместе с паспортом гражданина РФ) в 2022-2023 годах будет тратиться ежегодно 60 миллионов рублей.

Также увеличение бюджета на программу обусловлено увеличением бюджетов на оплату работы сотрудников для реализации указов президента, вместе с этим будет увеличен бюджет федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

РАСХОДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБМИНА

Расходы бюджета на деятельность председателя правительства РФ, его заместителей и аппарата кабмина в следующие три года составят почти 28 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Согласно документу, в 2022 году такие расходы составят 8,599 миллиарда рублей, в 2023 году — 9,980 миллиарда рублей, а в 2024 году они составят 9,193 миллиарда рублей — итого за три года эта сумма составит 27,772 миллиарда рублей.

Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщил во вторник кабмин в своем официальном Telegram-канале.

ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ

Минфин РФ ожидает минимальных доходов от приватизации в 2022-2023 годах, а в 2024 году не планирует их вовсе, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

Согласно документу, доходы от приватизации в текущем году оцениваются в 3,9 миллиарда рублей, аналогичную сумму Минфин планирует получить и в 2022 году.

В 2023 году министерство рассчитывает получить всего 0,9 миллиарда рублей — это чуть больше четверти суммы, которая планировалась в предыдущей версии закона о бюджете. А в 2024 году в проект бюджета вовсе не заложено доходов от приватизации.

Глава Счетной палаты России в начале осени инициировал дискуссию на эту тему, опубликовав статью, в которой обратил внимание на то, что Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике. По мнению Кудрина, в период посткризисного развития важно сокращать такое госучастие, поскольку такая "терапия" несет в себе много рисков в случае, если вовремя ее не свернуть.

Позже замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал в интервью РИА Новости о существующих у министерства планах приватизации, которые, по его словам, состоят не столько из "голубых фишек" российской экономики: сколько из "колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны", которые оказались на балансе государства в основном по решениям судов.

ЭКОЛОГИЯ

Помимо этого, бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта "Экология" в 2022 году вырастут на 40%, до 115,56 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экология" запланированы в 2022 году в объеме 115 561,3 миллиона рублей, в 2023 году — 125 225,3 миллиона рублей, в 2024 году — 99 544,7 миллиона рублей", — говорится в документе.

Расходы на нацпроект в 2022 году вырастут на 40% по сравнению с 81 миллиардом рублей в 2021 году.

Как поясняется в документе, основное увеличение коснется проекта "Чистая страна", который предусматривает ликвидацию свалок и накопленного экологического ущерба. На "Чистую страну" будет потрачено в 2022 году 37,2 миллиарда рублей. Снижение ждет проект "Сохранение лесов": с 9 миллиардов в 2021 году до 5,25 миллиарда рублей в 2022 году.