МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые нефтегазовые доходы в бюджет в 2024 году практически не изменятся в номинальном выражении по сравнению с 2021 годом, однако их доля уменьшится с 35,6% в 2021 году до 33,2% в 2024 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на трехлетку. Стало известно, каким будет госдолг России в 2022-2024 годах

Так, согласно оценке, доходы от этого сектора по итогам текущего года будут составлять 8,47 триллиона рублей, или 6,8% ВВП, из них базовые доходы — 5,89 триллиона. По прогнозу, в 2022 году это сумма возрастет до 9,54 триллиона (7,2% ВВП), а базовые доходы составят 6,15 триллиона рублей. А в 2023 году общие доходы уменьшатся до 9,19 триллиона рублей (6,5% ВВП), базовые — увеличатся до 6,48 триллиона. Наконец, в 2024 году доходы снизятся до 8,56 триллиона рублей (5,7% ВВП), из них базовые — 6,47 триллиона рублей, говорится в проекте. Доля общих нефтегазовых доходов в 2022 году при этом составит 38,1%, а в 2023 году — 36%.

План доходов бюджета на 2022-2024 годы учитывает изменения в налоговом законодательстве нефтегазовой отрасли России, в частности, в налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налоге на дополнительный доход (НДД), акцизах на нефтяное сырье.

Отмечается, что в годовом выражении рост доходов НДПИ в 2022 году составит 15,6%, или 1,05 триллиона рублей, в 2023 году — 0,5% (40,3, миллиарда рублей), в 2024 году доходы от НДПИ снизятся на 3,8% (или на 298,9 миллиарда рублей). "Указанная динамика поступлений доходов обусловлена изменением основных параметров прогноза социально-экономического развития и налогового законодательства", — поясняется в записке. Доходы бюджета от налога на "богатых" и вкладов составят 186,9 миллиарда

Объем возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, в 2022 году прогнозируется на 8,1% меньше, чем в 2021 год — на уровне 940 миллиардов рублей, в 2023 году снижение к предыдущему году составит 6% — до 883,9 миллиарда рублей, в 2024 году ожидается рост выделения средств на возмещения акциза на 1,6% — до 898 миллиардов рублей.

Кроме того, в результате применения с 2024 года вычета по НДД при добыче нефти на участках недр со степенью выработанности запасов больше или равной 0,8 ожидается, что расходы бюджета по этому вычету составят в 2024 году 207,8 миллиарда рублей.