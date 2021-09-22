МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что позволит обеспечить рост российский экономики на уровне 3% в ближайшие годы: половину обеспечит увеличение доходов населения, треть — перезапуск инвестиционного роста и 15% — развитие экспортного потенциала. ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Накануне в правительстве был одобрен прогноз социально-экономического развития России на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Базовый вариант прогноза предполагает, что рост экономики в эти годы будет на уровне 3% ежегодно, инфляция на уровне таргета ЦБ в 4%, реальные заработные платы и реальные располагаемые доходы населения будут расти на 2,5% в год. При этом среднегодовые цены на нефть, по оценкам Минэкономразвития, к 2024 году снизятся до 55,7 долларов за баррель с 62,2 доллара за баррель в 2022 году.

"Почти половина экономического роста экономики — это рост доходов населения", — сказал Решетников, представляя в среду в Совете Федерации в ходе "правительственного часа" прогноз социально-экономического развития РФ.

По его словам, важным направлением работы властей в этой части должно стать снижение безработицы, а также сокращение численности неформального сектора. Решетников отметил, что растущий спрос на рабочую силу при снижении потока внешних мигрантов дает возможность бороться со структурной безработицей, сокращать низкооплачиваемые, неэффективные рабочие места, проводить легализацию рынка труда и стимулировать рост зарплат. "Неформальная занятость на сегодняшний момент — разница между оценками занятости опросными, на основе данных Росстата, и данными прямого учета рабочих мест ПФР, самозанятых, индивидуальных предпринимателей составляет 18 миллионов человек. Более того, по данным ПФР, число рабочих мест с заработной платой ниже МРОТ, то есть половина ставки, четверть ставки и так далее, — составляет еще около 9 миллионов рабочих мест", — добавил министр. Он подчеркнул, что это как раз и есть тот потенциал, который необходимо максимально мобилизовать с точки зрения повышения зарплат. Минэкономики прогнозирует рост инфляции до 6% в текущем году

На рост доходов населения, рассказал Решетников, будут влиять и процессы по повышению производительности труда, сокращению непроизводительных издержек бизнеса, а также увеличение числа предпринимательских доходов.

"Рост экономики также напрямую связан с перезапуском инвестиционного цикла — это примерно 30% нашего экономического роста. Частным инвестициям нужны прозрачные долгосрочные условия, стабильность и предсказуемость", — продолжил Решетников. Он напомнил, что в прошлом году был запущен и уже реализуется механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведется работа по улучшению инвестиционного климата в регионах. Министр указал, что государство продолжит играть важную роль инвестора — будут осуществляться бюджетные инвестиции, в том числе в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, на инфраструктурные проекты будут направлены средства ФНБ. Кроме того, рассказал Решетников, в бюджете предусмотрено 500 миллиардов рублей на поддержку ряда отраслей — в их числе туризм, гражданское самолетостроение, развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Третьим фактором роста экономики России Решетников назвал экспорт (15% роста ВВП). "По нашей оценке, инерционный темп роста до 2030 года, то есть если мы не будем предпринимать никаких дополнительный усилий, заниматься развитием экономики, составит чуть выше 2% в год", — пояснил глава Минэкономразвития.