МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз разработал план первоочередных мер по расширению предложения на рынке продовольствия, он будет представлен в ближайшие дни, сообщил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России

"Основные проблемы продовольственной инфляции – на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни", — сказал Решетников.

По словам министра, предложения касаются в основном плодоовощной и мясной продукции.

"Речь идет о том, что текущая проблема связана с предложением продукции, и решать ее можно только на системной основе – увеличивая производство", — добавил он.

При этом министр отметил, что минэкономразвития России в настоящее время не готовит предложений по новым экспортным пошлинам.

"На сегодняшний момент не обсуждается", — сказал Решетников на брифинге, отвечая на вопрос, не готовит ли министерство новые предложения по экспортным пошлинам.

Российское правительство в текущем году ввело ряд новых экспортных пошлин. Так, со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. С 1 августа вступила в силу временная пошлина на экспорт черных и цветных металлов, которая действует до 31 декабря.