МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Льготные кредиты под 3% будут доступны компаниям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу, сообщил представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Госдума дала Банку России возможность ограничивать кредитование

Белоусов провел совещания по запуску антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях в связи с введением в России новых коронавирусных ограничений, в том числе на встрече с участием Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России обсудили запуск второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0.

"С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в тридцати российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%, выполнение условия будет контролироваться через данные ФНС.

Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.