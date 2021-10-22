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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211022/835014465.html
ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,44–7,9%
Макроэкономика
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Центробанк повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%, в 2022 году по-прежнему ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза... ПРАЙМ, 22.10.2021
макроэкономика, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Центробанк повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%, в 2022 году по-прежнему ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2023-2024 годы прогноз инфляции регулятор не менял, ждет ее на уровне 4%.
Совет директоров ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.