МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Центробанк повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%, в 2022 году по-прежнему ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

На 2023-2024 годы прогноз инфляции регулятор не менял, ждет ее на уровне 4%.

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.