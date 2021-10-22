МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ЦБ сохранил ожидания по темпам роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 4-4,5%, по-прежнему ждет темпы роста экономики в 2022-2024 годах в 2-3% ежегодно, следует из среднесрочного прогноза Банка России.

Банк России в пятницу по итогам совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых.

По итогам заседания регулятор также опубликовал свой среднесрочный прогноз.

Восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В пресс-релизе ЦБ отметил, что поддержку росту потребительской активности оказывают ускоренный рост кредитования, произведенные единовременные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению на фоне повышенных инфляционных ожиданий.

"В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой", — отмечает регулятор.

Оперативные индикаторы в третьем квартале текущего года свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности в России при некотором замедлении его темпов, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Оперативные индикаторы в III квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Это, по оценкам Банка России, в значительной мере связано с возвращением российской экономики на траекторию сбалансированного роста", — говорится в сообщении регулятора.

"Вместе с тем в ряде отраслей усилились ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях ужесточения противоэпидемических мер", — предупреждает ЦБ.

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2021 году до 80 миллиардов долларов с 50 миллиардов долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Прогноз на 2022 год также повышен: теперь ЦБ прогнозирует отток капитала на уровне 65 миллиардов долларов вместо ожидавшихся в июле 35 миллиардов долларов.

В 2023-2024 годах регулятор теперь ждет отток капитала из страны на уровне 30 и 25 миллиардов долларов вместо 25 и 20 миллиардов соответственно.

Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals в 2021 году до 70 долларов с 65 долларов за баррель, в 2022 году ждет 65 долларов за баррель.

Ранее ЦБ ожидал, что цена на нефть в 2022 году будет находиться на уровне 60 долларов за баррель.

Прогноз на 2023 и 2024 годы не менялся — стоимость нефти Urals ожидается на уровне 55 и 50 долларов за баррель соответственно.

ЦБ улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в РФ в 2021 году до 23-27% с 20-24%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Кроме того, прогноз Банка России предусматривает рост ипотечного кредитования в 2022 году на уровне 15-19%, в 2023 году — 14-18%, а в 2024 году — 12-16%.

ЦБ ухудшил прогноз по росту кредитования юрлиц в РФ в 2021 г до 8-12% с 9-13% и улучшил прогноз по кредитам населению до 21-25% с 18-22%.

Кроме того, прогноз Банка России предусматривает рост кредитования юрлиц в 2022 году на уровне 7-11% (такие же цифры он ожидает и в 2024 году), а в 2023 году — на уровне 6-10%.

Рост кредитования физлиц в 2022 году составит 14-18%, в 2023 году — 10-14%, а в 2024 году — 7-11%.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу шестой раз подряд повысил ключевую ставку — на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

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