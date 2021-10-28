МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Правительство продолжит реализовывать программу кредитной поддержки для наиболее пострадавших отраслей, выдача новых кредитов в рамках поддержки бизнеса в РФ начнется 1 ноября, завершится до конца года, на эти цели будет выделено до 20 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Силуанов рассказал о планах индексации пенсий работающим пенсионерам

"Сегодня завершим подготовку нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекции. На прошлой неделе наши предложения на этот счет были одобрены президентом. Снова будет действовать программа кредитной поддержки "ФОТ 3.0" для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что цель программы — сохранение занятности и операционной деятельности организаций.

"Выдача новых кредитов по "ФОТ 3.0" начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года. На реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 миллиардов рублей", — сказал премьер.

Кабмин РФ также направит 38,5 миллиарда рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, это позволит поддержать более 3 миллионов работников, сообщил Мишустин.

"Сегодня утвердим объем средств, которые направим на выплату грантов представителями малого и среднего бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям… общий размер помощи поставит порядка 38,5 миллиарда рублей и позволит поддержать около 3 миллионов работников", — сказал он на заседании правительства.

Кроме того, правительство дополнительно направит 10 субъектам РФ почти 750 миллионов рублей на выплаты по соцконтрактам, сообщил Мишустин.

"С этого года по решению президента такая помощь государства доступна по всей стране людям, которые оказались в трудной материальной ситуации. В некоторых регионах она особенно востребована. Правительство дополнительно направит 10 таким субъектам РФ почти 750 миллионов рублей", — сказал Мишустин.

Он добавил, что эти средства позволят "осуществить выплаты не менее чем по 7 тысячам социальных контрактов".