МОСКВА. 26 янв — ПРАЙМ. По оценкам, Рост ВВП России в 2021 году, согласно оценкам, составил примерно 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний. Путин заявил о готовности соревноваться с Римом за ЭКСПО-2030

Мероприятие проходит в формате видеосвязи.

"Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%", — сказал Путин.

Ранее Максим Решетников также сообщал, что рост российского ВВП по итогам прошлого года, согласно прогнозам экспертов Минэкономразвития, составит 4,4-4,5%.

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