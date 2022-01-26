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2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220126/835892727.html
Путин озвучил темпы роста российской экономики в 2021 году
Макроэкономика
Новости
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По оценкам, Рост ВВП России в 2021 году, согласно оценкам, составил примерно 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний... ПРАЙМ, 26.01.2022
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, россия, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 26 янв — ПРАЙМ. По оценкам, Рост ВВП России в 2021 году, согласно оценкам, составил примерно 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний.
Мероприятие проходит в формате видеосвязи.
"Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%", — сказал Путин.
Ранее Максим Решетников также сообщал, что рост российского ВВП по итогам прошлого года, согласно прогнозам экспертов Минэкономразвития, составит 4,4-4,5%.
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