МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в формате видеосвязи. Какую помощь получат безработные в центрах занятости в 2022 году

"Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%", — сказал Путин.

Ранее Счетная палата РФ предложила правительству разработать план содействия занятости и поддержки безработных на весь период пандемии.