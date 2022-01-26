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2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220126/835892760.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Макроэкономика
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Безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в формате видеосвязи... ПРАЙМ, 26.01.2022
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, россия, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в формате видеосвязи.
"Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%", — сказал Путин.
Ранее Счетная палата РФ предложила правительству разработать план содействия занятости и поддержки безработных на весь период пандемии.