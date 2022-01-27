МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Почта России" в 2022 году планирует выделить более 4 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников, изменение коснется 136 тысяч человек, 65% которых работают почтальонами, операторами и сортировщиками, сообщила компания. Эксперт рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

"В январе 2022 года "Почта России" в очередной раз повысила минимальные оклады. Изменение затронуло 136 тысяч человек, из которых более 65% — это почтальоны, операторы и сортировщики. В течение 2022 года компания направит на эту программу более 4 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании, подобные ставки есть как среди производственного персонала, так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи. Компания отмечает, что ежемесячный доход сотрудников, получавших минимальные оклады, вырос в среднем на 7,7%, у почтальонов зарплаты увеличились в среднем на 8,4%, у операторов — на 7,7%, а у сортировщиков — на 8,1%.

Кроме того, в 28 регионах РФ установлены максимальные северные надбавки вне зависимости от фактического стажа работы. В программе участвовали около 2 тысяч человек, зарплаты которых возросли в среднем на 30%. В основном это молодые специалисты, недавно закончившие учебу. В 2022 году "Почта" направит на повышение северных надбавок 56 миллионов рублей.

"Мы ежегодно повышаем зарплаты массовому персоналу и не прекращали это делать даже во время пандемии. В 2022 году мы также установили максимальные северные надбавки для людей со стажем работы меньше пяти лет, это улучшит условия труда для молодых специалистов в нашей компании", – сказала заместитель гендиректора по кадровым и социальным вопросам "Почты России" Ирина Козина, слова которой приводит пресс-служба.

В июле 2021 года компания повысила на 10% оклады 138 тысяч сотрудников, вложив более 2 миллиардов рублей. В 2019-2020 годах "Почта" направила более 12 миллиардов рублей на повышение заработных плат для 264 тысяч почтальонов, операторов, водителей и сортировщиков, их доходы в среднем выросли на 20%.