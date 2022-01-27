МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России вырос в 2021 году на 5% — до рекордных 14,1 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. Банк России оценил платежи компаний по внешнему долгу во втором квартале

"Объем наличных денег в обращении на 1 января 2022 года составил 14,1 триллиона рублей, что на 0,7 триллиона рублей, или почти 5%, больше показателя годом ранее", — говорится в сообщении.

Количество банкнот и монет в прошлом году незначительно выросло: число купюр увеличилось на 0,07% — до 6,833 миллиарда единиц, а монет — на 1,7%, до 60,3 миллиарда единиц.

Наиболее популярной купюрой остается 5000 рублей: ее доля в общем количестве банкнот выросла за прошлый год с 31% до 33%. На втором месте расположилась 1000-рублевая купюра, хотя ее вес уменьшился за год с 23% до 22%. Тройку лидеров замыкает банкнота номиналом 100 рублей, которая сохранила свою долю на уровне 17%. Остальные номиналы также сохранили свои доли за исключением 500 рублей, чей вес в общем количестве купюр в России снизился с 8% до 7% за прошлый год. ВТБ фиксирует рост числа операций по обмену валюты

Десять копеек сохрантли по итогам 2021 года звание самой популярной монеты, хотя их долю сократилась до 36% с 37% от общего числа монет в стране. На втором месте расположился 1 рубль, на который приходится 13% от всех монет. Третье место поделили между собой 1 копейка и 50 копеек с долями по 11%, при этом копейке удалось нарастить свой вес в общем количестве монет за год на 1 процентный пункт. Остальные номиналы сохранили свои доли.

"Ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет, наблюдались в основном сезонные колебания объема наличных в обращении. В декабре отмечался традиционный предновогодний всплеск спроса, что в целом соответствовало прогнозу Банка России", — прокомментировал зампред ЦБ Михаил Алексеев.