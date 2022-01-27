МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление кабмина об индексации с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций, сообщила в четверг пресс-служба правительства. Мишустин объявил о выделении дополнительных средств на работу поликлиник

"С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.

Как пояснили в пресс-службе, в частности изменения коснутся выплат, которые получают такие защищаемые государством группы лиц как инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе кабмина, индексация коснется некоторых пособий, которые получают семьи с детьми. В том числе — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка – с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тысячи рублей

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации соцвыплат – один раз в год с 1 февраля, на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.