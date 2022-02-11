МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП РФ по итогам 2021 года в 4,7%, сохранил прогноз по росту экономики в текущем году на уровне 2-3%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ: инфляция в России складывается выше прогноза

В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых. По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке также был опубликован обновленный макропрогноз.

В соответствии с опубликованным документом, Банк России оценил рост экономики РФ в прошлом году в 4,7%.

На 2022 год регулятор сохранил прогноз роста ВВП на уровне 2-3%, понизил на 2023 год с 2-3% до 1,5-2,5%. На 2024 год прогноз сохранен и рост ВВП ожидается в 2-3%. Банк России повысил прогноз средней цены Urals в 2022 году

На текущей неделе Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ по итогам 2021 года в 4,6%. Официальный прогноз министерства на 2022 год предполагает рост экономики на уровне 3%,

Росстат опубликует предварительную оценку роста экономики страны по итогам 2021 года на следующей неделе, 18 февраля.