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2022
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Центробанк оценил сроки возвращения инфляции к таргету
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ЦБ РФ ожидает возвращения инфляции к целевым 4% только в середине 2023 года, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Возвращение годовой... ПРАЙМ, 11.02.2022
макроэкономика, экономика, новости, цб рф, эльвира набиуллина, инфляция в рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает возвращения инфляции к целевым 4% только в середине 2023 года, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года", — сказала Набиуллина.
В текущем году обеспечить достижение таргета без рецессии в экономике невозможно подчеркнула она.