МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает возвращения инфляции к целевым 4% только в середине 2023 года, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года", — сказала Набиуллина.

В текущем году обеспечить достижение таргета без рецессии в экономике невозможно подчеркнула она.