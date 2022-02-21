МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники, знакомые с уточненным промежуточным прогнозом министерства. ЦБ прогнозирует рост ВВП России в 2022 году на уровне 2-3%

Как пишет издание, пересмотр прогноза роста экономики подтвердил также федеральный чиновник. По его словам, предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля.

"По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 год не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году", — пишет газета.

"Кроме уточнения ВВП, Минэкономразвития предложило пересмотреть и другие показатели. В частности, ведомство ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 5,9% (ранее прогнозировался рост цен на 4%), а также цену на нефть в размере 77,7 доллара за баррель Urals (предыдущая оценка – 62,2 доллара)", — сказано в статье. Рост экономики России в 2021 году составил 4,7%, подсчитали в Росстате

В минувшую пятницу Росстат сообщил, что ВВП России в 2021 году, по первой оценке, вырос на 4,7%. В сентябрьском прогнозе Минэкономразвития рост экономики РФ по итогам 2021 года оценивался в 4,2%, а в январе министерство оценило рост в 4,6%.

Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики в 2022 году на 3%, Банка России — на 2-3%.