МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в январе текущего года, по оценке Минэкономразвития, составил 6,6% в годовом выражении, соответствующая информация опубликована на сайте министерства. Центробанк ожидает снижения ВВП России в ближайшие кварталы

По итогам 2021 года экономика России, по первой оценке Росстата, выросла на 4,7%.

Банк России ожидает в ближайшие кварталы снижения ВВП РФ, индикаторы свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике, сообщал регулятор неделей ранее.

Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году — 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%. Аналитики ждут спад ВВП России в текущем году на 8%. Однако уже в 2023 году темпы роста экономики выйдут в положительную зону и составят 1%, а в 2024 году — 1,5%.

Обновленные макропрогнозы ЦБ и Минэкономразвития ожидаются в апреле.