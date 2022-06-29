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https://1prime.ru/macroeconomics/20220629/837325161.html
Минэкономики спрогнозировало дефляцию в июне
Макроэкономика
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Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", — сказал он,... ПРАЙМ, 29.06.2022
макроэкономика, экономика, новости, минэкономразвития рф, дефляция, потребительский рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", — сказал он, выступая на съезде РСПП.
При этом говорить о стабилизации на потребительском рынке пока рано, отметил министр.
"Главное, что тормозит ситуацию, — слабость спроса, это подтверждает динамика инфляции", — подчеркнул Решетников.