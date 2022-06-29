МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников рассказал, чем опасен текущий курс рубля

"Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию", — сказал он, выступая на съезде РСПП.

При этом говорить о стабилизации на потребительском рынке пока рано, отметил министр.

"Главное, что тормозит ситуацию, — слабость спроса, это подтверждает динамика инфляции", — подчеркнул Решетников.