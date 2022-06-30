МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ВВП России в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост — на 0,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике России". Минэкономики спрогнозировало дефляцию в июне

"По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП снизился на —4,3% г/г (после —2,8% г/г в апреле)… Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", — говорится в документе.

В январе-мае текущего года по отношению к соответствующему периоду года прошлого рост экономики оценивается в 0,5%.