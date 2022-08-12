МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России пока не планирует пересматривать цель по инфляции "вблизи 4%", но обсуждение этого вопроса будет подниматься в рамках обзора денежно-кредитной политики, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. ЦБ оценил сроки снижения инфляции до целевого уровня

"Годовая инфляция "вблизи 4%" на весь прогнозный горизонт, она не пересматривается. Обсуждение цели по инфляции, того, насколько цель по инфляции 4% достигалась в течение действия режима таргетирования инфляции и насколько она по-прежнему оптимальна на более долгосрочном горизонте — все эти вопросы будут частью обзора денежно-кредитной политики, о котором мы предметно будем говорить в следующем году", — сказал он.

В то же время Заботкин отметил, что пока не принято каких-то решений по поводу корректировки целей по инфляции, регулятор исходит из того, что эта цель по инфляции действует и за пределами прогнозного горизонта.

ЦБ РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в 12-15%, в 2023 году — 5-7% и возвращение к цели на уровне 4% в 2024 году.