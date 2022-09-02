МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ситуация в экономике России складывается лучше ожиданий, это позволяет Минэкономразвития улучшить свой прогноз на текущий год, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31%

В середине августа федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорил журналистам, что министерство улучшило оценки по экономике России на текущий год: спад ВВП теперь ожидается в 4,2%, инвестиций — 10,8%, оборота ритейла — на 6,6%, инфляция по итогам года — 13,4%. При этом он отмечал, что в рамках работы над трехлетним бюджетом министерство будет еще уточнять свой прогноз.

"В целом ситуация складывается, конечно, лучше, чем ожидалось еще в марте-апреле: удалось поддержать экономическую активность, сдержать рост цен, не допустить дестабилизации финансовой системы и резкого сжатия экономики", — сказал Решетников, выступая в пятницу на совещании по развитию СЗФО в рамках визита в Петрозаводск. Он отметил, что такая динамика стала возможна в том числе благодаря реализации плана первоочередных действий как на федеральном, так и на региональном уровне.

"Спад ВВП за второй квартал составил 4%, это меньше, чем изначально прогнозировалось и нами, и большинством аналитиков и экспертов. Более того, недавно вышла динамика инвестиций в основной капитал за второй квартал — она тоже значительно лучше ожиданий: показатель вырос на 4%. Ситуация на рынке труда тоже остается в целом стабильной, хотя безусловно, зоны риска присутствуют", — добавил министр.

"Все эти тенденции дают нам основание улучшить прогнозные параметры на текущий год… Сейчас мы готовимся к внесению в правительство, и правительство будет рассматривать прогноз социально-экономического развития, все уточненные параметры", — сказал Решетников. "Ромир": индекс экономической уверенности в России вырос к 28 августа

В понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у главы кабмина сообщил, что спад ВВП РФ в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%. По его словам, Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, и снижение оборота ритейла по итогам 2022 года составит 4,2%, а в 2023 году будет рост на 2,5-3%. Говоря об инвестиционной активности, Белоусов отметил, что эта задача является ключевой для властей и от того, удастся ли поддержать инвестиции, будет зависеть в целом ситуация в экономике. Спад инвестиций в текущем году, по его словам, будет ограничен 2%, а в 2023 году будет на уровне 1%.

Что касается инфляции, по словам Белоусова, по итогам текущего года она составит 12-13%.