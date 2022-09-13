МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. На портале госзакупок опубликован контракт от Росстата на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по вопросу разработки "рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2022 года)", пишет РБК. России хватит сахара для себя и для ЕАЭС, заявили в "Союзроссахаре"

Исполнители контракта должны будут разработать новые рекомендации по улучшению методики расчетов доходов и расходов населения, стоимость контракта оценивается в 6,7 млн рублей. В частности, Росстат рассматривает возможность включения в расчеты безналичные переводов между счетами граждан.

Как рассказали изданию в пресс-службе службы, в целом этот показатель уже учитывается в статистических данных, однако ведомство намерено обеспечить полноту учета безналичных переводов за пределы региона, в котором проживает человек.

Также ведомство намерено получить рекомендации по включению в графу доходов граждан "плюсов" с бонусных программ лояльности. Еще одно предложение: рассмотреть вопрос учета в статистике дохода с инвестиций на фондовом рынке, в том числе движение денежных средств на финансовом рынке и запасов финансовых активов.

В Росстате рассказали также, что включит в расчеты инвестиции, бонусы и безналичные переводы стоит в планах на 2023-2024 годы. Там также допустили, что могут сделать перерасчет данных за несколько предыдущих лет.