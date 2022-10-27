МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российская экономика адаптируется к новым условиям быстрее, чем планировалось, ВВП в квартальном выражении перейдет к росту уже к концу текущего года, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В Минэкономразвития раскрыли причину снижения промпроизводства в России

"Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику… в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту", — сообщил он на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По словам министра, Россия сейчас активно перестраивает внешнеэкономические и торговые связи, делая ставку на открытость. Как показывают цифры, процесс идет быстрее, чем предполагалось, отметил он.

Решетников подчеркнул, что переход национальной экономики к росту в настоящее время стал основной задачей российских властей. Инфляция в России опустилась ниже 13 процентов в годовом выражении

"Наша страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций. И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства", — добавил министр.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2022 года снизится на 2,9 процента, в 2023 году — на 0,8 процента, а в 2024-2025 вырастет на 2,6% процента в год.