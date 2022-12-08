МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Аналитики вновь улучшили прогноз по ситуации в российской экономике в текущем году по сравнению с октябрьскими ожиданиями: теперь ждут инфляцию по итогам года в 12,3% вместо 12,5% и спад ВВП на 2,9% вместо 3,5%, следует из опроса ЦБ экспертов. Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили в ЦБ

Согласно опросу, ожидания по инфляции в конце 2022 года понижены до 12,3% с октябрьской оценки в 12,5%, на конец 2023 года также были улучшены до 5,8% с 6%. На 2024 и 2025 годы прогноз остался без изменений — 4,2% и 4% соответственно. Ожидания по среднегодовой ключевой ставке на 2022 год остались на уровне 10,6%, на следующий год повышены до 7,3% с 7,1%, в 2024 году — до 6,6% с 6,4%, на 2025 год сохранены в 6%.

Одновременно эксперты улучшили прогноз по спаду ВВП страны в 2022 году до 2,9% с октябрьских ожиданий в 3,5%. Однако в следующем году эксперты теперь ждут спада экономики на 2,4% вместо 2,1%. На 2024 год прогноз по темпам роста экономики остался на уровне 1,5%, а на 2025 год он был понижен до 1,5% с 1,7%.

Рост номинальной зарплаты в России по итогам года, по мнению экспертов, составит 11,9% вместо 10,6%, в следующем году — 7,5% вместо 7%, в 2024 году — 6,5% против 6,4%. В 2025 году показатель будет находиться на уровне 5,9%. Прогноз уровня безработицы на ближайшие годы был немного улучшен: в 2022 году показатель составит 4%, в 2023 году — 4,4%, в 2024 году — 4,3%, в 2025 году — 4,2%.

Прогноз экспертов по курсу доллара снизился в ноябре по сравнению с октябрем: в 2022 году среднегодовой курс понижен до 68,2 рубля с 68,4 рубля, в 2023 году — до 70 рублей с 71,4 рубля, в 2024 году — до 73 рублей с 74,7 рубля. В 2025 году курс по-прежнему ожидается на уровне 75 рублей.

Эксперты теперь прогнозируют, что в текущем году российский экспорт товаров и услуг достигнет 610 миллиардов долларов против октябрьской оценки в 598 миллиардов. На 2023 год прогноз повышен до 496 миллиардов с 487 миллиардов долларов, на 2024 год — до 475 с 460 миллиардов долларов, на 2025 год — до 457 с 445 миллиардов долларов. Одновременно улучшены ожидания экономистов по импорту в Россию: в 2022 году он составит 335 миллиардов долларов, в 2023 году — 350 миллиардов, в 2024 году — 365 миллиардов, в 2025 году — 375 миллиардов.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, а инфляция по итогам года ожидается на уровне 12,4%, при этом глава министерства Максим Решетников не исключал, что показатель по итогам года может быть лучше прогноза — в диапазоне 12-12,4%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году — 1-4%. В среднесрочном прогнозе ЦБ также сообщалось, что регулятор ждет инфляцию на уровне 12-13% по итогам текущего года и 5-7% — в следующем.