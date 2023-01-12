МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. То, что Вашингтон поддерживает политику президента Украины Владимира Зеленского, оголяет и без того острую проблему с коррупцией в Киеве, считает бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. В США перечислили российское вооружение, наводящее ужас на Пентагон

Как он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, американские "подарки" только усугубляют ситуацию.

"Наши подарки только порождают больше коррупции (на Украине. — Прим. ред.), чем было бы без нашего вмешательства", — отметил Макгрегор.

Украинская власть всегда страдала от коррупционных схем и вмешательства олигархов, которые действуют исключительно в своих собственных интересах в то время, когда в стране обостряются социальная и политическая нестабильность.

Экс-советник считает, что текущая ситуация, в том числе за счет вмешательства Соединенных Штатов, стала только хуже. Уровень коррупции достиг нового пика, особо отметил он.

"Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи", — считает военный специалист.

Он также высказал уверенность в том, что обострение ситуации на Украине напрямую завязано на военную помощь Белого дома. ЕС пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник

Помимо текущей ситуации на Украине, по схожему сценарию развивались события после вмешательства США в дела Афганистана, Боснии, Косово и Вьетнаме.

Страны НАТО во главе с США на фоне спецоперации продолжают спонсировать и оказывать другую поддержку режиму Киева, поставляя вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружения странами Запада только затягивают конфликт.