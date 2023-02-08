МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 5 894, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. Pegasus сделала бесплатными рейсы из зоны землетрясений в Турции

Количество пострадавших увеличилось до 34 810.

"На данный момент у нас 5 894 погибших, 34 тысячи 810 раненых", — сообщил он журналистам.

Число погибших в Сирии, по последним данным, увеличилось до 1 250, пострадали более двух тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. В понедельник днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. От подземных толчков серьезно пострадали и соседние северные районы Сирии.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в десяти затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.