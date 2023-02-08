МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В интересах Евросоюза смягчить санкции в отношении России — она таким образом избавится от пагубного влияния США, пишет China Daily. "Золотую медаль Европе!" Французы ополчились на власти ЕС из-за санкций

ЕС в воскресенье ввел эмбарго на импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Как заявлялось, их цель — ограничение доходов Москвы, используемых для поддержки специальной военной операции на Украине.

Однако прошел почти год, но санкции, введенные против России, и увеличение военной помощи Украине со стороны западных стран не достигли желаемого результата — они способствовали постоянной эскалации напряженности и ударили бумерангом по всему миру, пишет автор.

"Учитывая, что санкции кардинально изменяют структуру мирового рынка черного золота и повышают инфляцию из-за перебоев в поставках, Евросоюзу стоит тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью", — говорится в статье.

Евросоюзу советуют шире оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не сосредотачиваться исключительно на сокращении доходов Москвы от торговли нефтью. "Более широкая картина поможет блоку взвесить все выгоды и потери от санкций, а также их общие результаты", — подчеркивается в материале.

Автор выступает за решение украинского конфликта путем переговоров, и усадить Москву и Киев за стол, по его мнению, должны не чрезмерное давление на Россию и военная поддержка Украины, а искренние усилия по построению прочного механизма мира в Европе.

"Если ЕС продолжит притворяться, что не замечает, как расходятся в этом вопросе его интересы и интересы США, — а именно Вашингтон использует украинский конфликт, чтобы ослабить Москву и усилить контроль над Европой, — то континент навсегда останется марионеткой Соединенных Штатов", — делает вывод обозреватель.