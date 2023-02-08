МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в украинском конфликте, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков высмеял разговоры об изоляции России

По его словам, это происходит наподобие ситуации с войной в Ираке, хотя прямых параллелей, как заметил политик, здесь нет.

В качестве примера он привел вышедшую в издании New York Times статью обозревателя Кристофера Колдуэлла — там говорится, что США, поставляя оружие Украине, обостряют ситуацию, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает.

"Очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине", — указал Пушков. По его словам, еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как NYT.

"Более того: в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике", — заключил он.