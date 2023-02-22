МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе, как ожидается, введет новые санкции в отношении примерно 200 российских физических и юридических лиц, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Минфине США сказали, что грозит компаниям, не соблюдающим санкции

По их данным, цель санкций — ужесточение санкционного режима в отношении России спустя год после начала спецоперации на Украине, препятствование обходу ограничительных мер.

Как сообщается, в список попадут "ряд российских губернаторов и члены семей российских госслужащих". Также ограничения также коснутся юридических лиц, связанных с ВПК, а также предприятий по производству сопутствующих материалов, технологических компаний и "сетей, задействованных в уклонении от санкций".

Новые санкции — часть пакета мер, разработанного администрацией, который также включает озвученное ранее на этой неделе объявление о новой военной помощи Киеву в размере 460 миллионов долларов.

Как отмечается, новые санкции вводятся в связи с тем, что США и союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к важнейшим материалам, предназначенным для поддержки военного и технологического секторов.