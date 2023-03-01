МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Нормы российского законодательства, касающиеся выплат социальных пособий и пенсионного обеспечения, начали действовать в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 1 марта.

Соответствующие законы подписал в середине февраля президент РФ Владимир Путин. Документы действуют в отношении граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей или ранее проживавших там и выехавших в другие субъекты России. В законах указано, что с 1 марта 2023 года реализация права на получение выплат соцстрахования и пенсионное обеспечение будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Закон об особенностях правового регулирования отношений по обязательному соцстрахованию устанавливает нормы осуществления выплат по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В документе отмечается, если размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, наступившей до 1 марта 2023 года, исчисленного гражданам на территории ЛНР и ДНР, не достигает размера пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, действовавшем на территории республик до 1 марта, пособие будет выплачиваться в прежнем размере.

Также предусмотрено продолжение назначенных по актам ДНР и ЛНР выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством РФ: учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем вследствие травмирования женщины во время беременности на производстве или профессионального заболевания, до прекращения оснований, по которым они были установлены.

Закон предполагает, что находящиеся на 1 марта в отпуске по уходу за ребенком с этого дня до достижения ребенком полутора лет будут получать ежемесячное пособие в соответствии с федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Кроме того, устанавливается, что сведения о заработке за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года и другие сведения, необходимые для назначения пособия на случай временной нетрудоспособности, представляются в территориальный орган Фонда пенсионного и соцстрахования страхователями в порядке, определенном Социальным фондом.

ПЕНСИИ

Законом об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения уточняется, что можно обратиться с заявлением о перерасчете пенсии с 1 марта 2023 года, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию. Если после перерасчета пенсии ее размер не достигнет прежнего размера, то к ней устанавливается соответствующая доплата.

Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

Те, кто в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года достигнет права назначения пенсии по старости в соответствии с законодательством, действовавшим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2022 года, до возникновения права на пенсию по законодательству РФ имеют право на установление пенсии в соответствии с законами этих четырех регионов с 1 января 2023 года.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что ряд федеральных мер поддержки — материнский капитал и единое пособие — уже был доступен жителями новых регионов.