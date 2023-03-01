МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал опубликованную в Twitter карту боевых действий на Украине и заявил, что город Артемовск практически находится уже в окружении российских войск. Илон Маск шокировал пользователей Twitter заявлением об Украине

Карта опубликована в аккаунте War_Mapper, по состоянию на 28 февраля 2023 года. Из нее следует, что город Бахмут (украинское наименование Артемовска в ДНР) с востока, севера и юга охвачен зонами, где в той или иной степени имеется контроль силами россиян.

"Россия взяла под контроль жилые районы на севере города", — говорится в комментарии автора к изображению.

"Почти окружен", — прокомментировал Маск, отвечая на пост.