Парламент Японии утвердил кандидатуру нового главы ЦБ
Кандидатура Кадзуо Уэды на должность главы ЦБ Японии утверждена парламентом
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ТОКИО, 10 мар — ПРАЙМ. Верхняя палата японского парламента в ходе заседания в пятницу одобрила выдвинутую правительством кандидатуру экономиста Кадзуо Уэды на пост нового главы Банка Японии.
Трансляция заседания ведется на сайте палаты.
Также были одобрены кандидатуры Рёдзо Химино и Синъити Утиды на должность заместителей главы Центробанка Японии.
Накануне кандидатуры на должности нового председателя Банка Японии и его заместителей были одобрены в нижней палате парламента. Таким образом, кандидатуры официально утверждены.
Срок полномочий нынешнего председателя Банка Японии Харухико Куроды заканчивается 8 апреля. В связи с этим возникла необходимость назначения его преемника.
Предложение правительство по кандидатуре Уэды, который ранее был членом управляющего совета Банка Японии, было направлено в парламент 14 февраля. Предложенный правительством кандидат на пост главы Банка Японии должен быть утвержден обеими палатами парламента. Срок полномочий главы японского центробанка составляет пять лет.