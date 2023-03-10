ТОКИО, 10 мар — ПРАЙМ. Верхняя палата японского парламента в ходе заседания в пятницу одобрила выдвинутую правительством кандидатуру экономиста Кадзуо Уэды на пост нового главы Банка Японии. Рост ВВП Японии в четвертом квартале ухудшен

Трансляция заседания ведется на сайте палаты.

Также были одобрены кандидатуры Рёдзо Химино и Синъити Утиды на должность заместителей главы Центробанка Японии.

Накануне кандидатуры на должности нового председателя Банка Японии и его заместителей были одобрены в нижней палате парламента. Таким образом, кандидатуры официально утверждены.

Срок полномочий нынешнего председателя Банка Японии Харухико Куроды заканчивается 8 апреля. В связи с этим возникла необходимость назначения его преемника.

Предложение правительство по кандидатуре Уэды, который ранее был членом управляющего совета Банка Японии, было направлено в парламент 14 февраля. Предложенный правительством кандидат на пост главы Банка Японии должен быть утвержден обеими палатами парламента. Срок полномочий главы японского центробанка составляет пять лет.