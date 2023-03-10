МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам мартовского заседания. Парламент Японии утвердил кандидатуру нового главы ЦБ

Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования — на уровне минус 0,1% — в январе 2016 года.

В рамках решения регулятор также планирует покупать необходимое количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. В то же время ЦБ установил диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня.

Регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Центробанк сохранит уровень непогашенных коммерческих бумаг (CP) примерно на отметке в 2 триллиона иен, а корпоративные бонды будут выкупаться прежними темпами, чтобы они вернулись к 3 триллионам иен.

Центробанк Японии будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы инфляции (на все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя, также отметил он.