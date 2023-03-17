МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Работнику при увольнении положен ряд обязательных выплат, рассказал в беседе с RT директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Юрист объяснила, кому положена надбавка к зарплате

Он уточнил, что, независимо от того, на каком основании увольняется сотрудник, в последний день работы в организации ему должны выплатить заработную плату за отработанный период. При этом в ее состав включается не только оклад, но и всевозможные премии, надбавки, доплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда в организации.

Также должна быть выплачена компенсация за дни неиспользованного отпуска, добавил эксперт.

В отдельных случаях при увольнении, помимо основных выплат, работнику выплачивается выходное пособие, размер которого определяется в зависимости от основания увольнения, рассказал юрист.

"При ликвидации организации или сокращении численности / штата — один средний месячный заработок; при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую в связи с медицинским заключением, или при отсутствии у работодателя такой работы, или при признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением — двухнедельный средний заработок", — объяснил он.

При увольнении по соглашению сторон работник и работодатель могут договориться о дополнительной сумме, которую работодатель обязан будет выплатить работнику при увольнении, — эта сумма прописывается в самом соглашении, отметил Южалин.

Если сотрудник уволен в связи с ликвидацией организации или сокращением численности / штата, то, помимо выходного пособия, за работником на период трудоустройства сохраняется средний заработок, рассказал эксперт.

Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, идет в счет первого месяца после увольнения, в который работник будет искать новое место. "Если в течение двух месяцев после увольнения сотрудник не находит новую работу, он может обратиться к бывшему работодателю за получением ещё одного среднего месячного заработка. Если работник трудоустроится на новое место работы в течение второго месяца, то он имеет право получить от бывшего работодателя средний заработок пропорционально периоду трудоустройства", — рассказал Южалин.