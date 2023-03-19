МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля.

Он осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями. Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолете. В ходе визита за рулем автомобиля президент объехал несколько районов города, совершая остановки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил Путину о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медучреждений.

В микрорайоне "Невский" глава государства поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой.

Путин также осмотрел береговую линию в районе городского яхт-клуба, здание Мариупольского театра, памятные места.