МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом продолжается, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. Мишустин оценил размер российского госдолга

"Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши ожидания по этому году на позитивный, причем видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициями, и улучшения прогнозов по доходам населения", — сказал Решетников.

На уточняющий вопрос, насколько значимый рост экономики РФ ожидает министерство в 2023 году, Решетников сказал, что еще продолжается "калибровка прогноза, но не 0,1% или 0,2%, а выше (ожидается рост — ред.)".

"Заканчиваем сборку этого прогноза", — добавил министр. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

Предполагается, что Минэкономразвития внесет обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку в апреле.

Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но ранее Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения.