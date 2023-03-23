Минэкономразвития ожидает, что рост российского ВВП в 2023 году будет выше 0,2 процента
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2%, но точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом продолжается, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников.
"Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши ожидания по этому году на позитивный, причем видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициями, и улучшения прогнозов по доходам населения", — сказал Решетников.
На уточняющий вопрос, насколько значимый рост экономики РФ ожидает министерство в 2023 году, Решетников сказал, что еще продолжается "калибровка прогноза, но не 0,1% или 0,2%, а выше (ожидается рост — ред.)".
"Заканчиваем сборку этого прогноза", — добавил министр.
Предполагается, что Минэкономразвития внесет обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку в апреле.
Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но ранее Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230323/840179582.html