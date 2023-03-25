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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230325/840193565.html
Байден от лица США и Канады пообещал России "исторические санкции"
Макроэкономика
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США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден. "Мы намерены продолжать давление на... ПРАЙМ, 25.03.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, санкции против рф, джо байден, канада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден.
"Мы намерены продолжать давление на (президента РФ Владимира) Путина посредством исторических санкций и тарифов", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Байден пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.