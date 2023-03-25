МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

"Мы намерены продолжать давление на (президента РФ Владимира) Путина посредством исторических санкций и тарифов", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Байден пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.