АСТАНА, 25 мар — ПРАЙМ. Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам, сообщил РИА Новости директор департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов республики Кадыр Исмагулов. Страны ЕАЭС согласовали подходы к расширению расчетов в нацвалютах

Ранее Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщили, что республика начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций. Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном давлении Запада на Казахстан и влиянии этого на его отношения с Россией, "Россия и Казахстан — это союзники, это большие друзья, мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать".

"C 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)", — сказал Исмагулов.

По его информации, ранее проект реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе.

"Отмечаем, что оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП, электронной цифровой подписи – ред.), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д. Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу", — сказал он.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.