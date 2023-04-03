МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству. "Транснефть" обнаружила взрывные устройства на одной из станций "Дружбы"

"Минцифры обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для пресечения функционирования беспилотных аппаратов с целью защиты своих объектов", — сказал собеседник агентства.

В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.

В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба".