Крупные компании могут получить право на защиту от дронов радиоэлектроникой
Россия может узаконить право крупных компаний на защиту от дронов радиоэлектроникой
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.
"Минцифры обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для пресечения функционирования беспилотных аппаратов с целью защиты своих объектов", — сказал собеседник агентства.
В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба".