2023-03-21T14:41:00+03:00
2023-03-21T14:51:35+03:00
2023-03-21T14:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230321/840142047.html
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию под Брянском
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинский дрон атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", заявил глава Брянской области Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал, сообщается в... ПРАЙМ, 21.03.2023
нефть, энергетика, новости, брянская область, нпс "новозыбков", беспилотник
https://cdnn.1prime.ru/images/84014/16/840141653.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84014/16/840141653.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84014/16/840141652.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84014/16/840141652.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84014/16/840141639.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84014/16/840141639.jpg
https://1prime.ru/energy/20230315/840080543.html
https://1prime.ru/oil/20230227/839923047.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украинский дрон атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", заявил глава Брянской области Александр Богомаз.
В результате атаки никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале губернатора.
По предварительным данным, падение боеприпаса не привело к разрушению инфраструктуры.
Сотрудники оперативных служб уже начали работать на месте происшествия. На время работ для обеспечения безопасности отключили электроснабжение нескольких населенных пунктов.
НПС "Новозыбков" относится к структурам компании "Транснефть". Объект не работает с прошлого года.
Попытки обстрела станции предпринимались в феврале, а на прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщал, что на НПС обнаружили взрывные устройства