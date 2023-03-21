МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украинский дрон атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", заявил глава Брянской области Александр Богомаз. "Транснефть" обнаружила взрывные устройства на одной из станций "Дружбы"

В результате атаки никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале губернатора.

По предварительным данным, падение боеприпаса не привело к разрушению инфраструктуры.

Сотрудники оперативных служб уже начали работать на месте происшествия. На время работ для обеспечения безопасности отключили электроснабжение нескольких населенных пунктов. В Германии заявили о готовности к прекращению транзита нефти через "Дружбу"

НПС "Новозыбков" относится к структурам компании "Транснефть". Объект не работает с прошлого года.

Попытки обстрела станции предпринимались в феврале, а на прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщал, что на НПС обнаружили взрывные устройства