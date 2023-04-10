МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса будут для рынков венчурного капитала и криптовалюты, поскольку они не имеют обеспечения и никак не регулируются, поделился мнением с РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Задорнов рассказал, сколько займет переход мира на расчеты в нацвалютах

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом влияние кризиса будет значительно сильнее — во многом из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой, заявил он ранее.

"Где-то будет сдувание пузыря, где-то — коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция — 20-25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте – они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены", — прокомментировал экономист в интервью агентству последствия кризиса для рынков.

Так, Задорнов напомнил, что во время коронавируса недвижимость была серьезно переоценена в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции, при этом уже сейчас в этих странах она упала в цене на 20-25%.

Также он допустил в 2023 году замедление роста глобальной экономики и не исключил рецессию в США и ЕС.

"Мы увидим стагнацию глобальной торговли при сохранении высокой инфляции и перестройку логистических цепочек для многих товарных потоков. Это неизбежно приведет к росту издержек и изменению структуры мировой экономики", — заключил экономист.

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