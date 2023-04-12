МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Зарплата выпускников колледжей на 30% выше, чем у выпускников 11-х классов, но на 60% ниже, чем у выпускников вузов, следует из доклада "Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда", его результаты предоставила пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ). Больше половины работодателей России ощущают нехватку кадров в сфере IT

Отмечается, что доклад подготовлен в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ совместно с Центром развития навыков и профессионального образования, научным редактором доклада выступил проректор ВШЭ Сергей Рощин.

"Охват российской молодежи 18-29 лет программами подготовки специалистов среднего звена составляет 42,8%, превосходя величину охвата высшим образованием (35%). Но только каждый пятый работник до 29 лет на рынке труда имеет диплом об окончании программы подготовки квалифицированных рабочих. Заработная плата выпускников колледжей и техникумов на 30% выше заработной платы выпускников 11-х классов, вышедших на рынок труда, и на 55% — выпускников 9-х классов, но на 60% ниже чем у выпускников с высшим образованием", — говорится в сообщении.

Добавляется, что выпускники колледжей — самая массовая категория работников на российском рынке труда, их доля составляет около 45% от общей численности, занятых в экономике, или более 32 миллионов человек, в разное время получивших диплом об окончании техникума, колледжа, профессионального училища.

В вузе отметили, что если количество выпускников программ подготовки специалистов среднего звена ежегодно растет на 2–5%, то выпуск квалифицированных рабочих и служащих, напротив, имеет тенденцию к устойчивому снижению на протяжении 20 лет.

"Доля молодых людей, завершивших обучение в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), неуклонно снижается. Устойчивым спросом пользуются не более 15 профессий, в том числе сварщика, автомеханика, повара-кондитера, тракториста, электромонтера", — подчеркнули в ВШЭ.

Там добавили, что доля официально трудоустроенных работников с дипломом СПО за исключением тех, кто не пошел дальше наращивать свои знания и компетенции в высшее образование, составляет около 40%, этот показатель существенно ниже уровня трудоустройства среди выпускников вузов (70–75%), а треть выпускников СПО находятся вне системы образования и формального рынка труда не только сразу после окончания колледжа, но и спустя несколько лет.

Отмечается, что наиболее высокую долю официально трудоустроенных выпускников демонстрируют медицинские специальности, естественные и технические науки, масштабной отраслью, где работают выпускники СПО, выступает торговля, в ней заняты от 8,5 до 43% завершивших обучение по разным направлениям молодых людей, в отрасли торговли есть не только выпускники с профильным образованием, но и представители любых профессий и специальностей СПО, зачастую с существенно меньшей заработной платой, предъявляя меньшие требования к квалификации и компетенциям выпускников.

"Уровень трудоустройства выпускников СПО и их заработная плата существенно варьируются в зависимости от субъекта РФ. К числу лидеров по величине нормированной на региональный прожиточный минимум заработной платы относятся регионы, в которых сосредоточены горнодобывающие и обрабатывающие производства, а также крупные агломерации с диверсифицированной экономикой", — заключили в вузе.