МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 5,3%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ. Россиян предупредили о подорожании одного вида техники

Прогноз улучшен с сентябрьской оценки в 5,5%.

"По итогам этого года она будет на уровне 5,3%. За счет чего? Не будет индексации тарифов. В прошлом году собрали хороший урожай, и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год", — сказал Решетников.

По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,15% на 10 апреля против 3,29% неделей ранее.

По итогам прошлого года цены в России выросли на 11,9%.