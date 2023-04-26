ДОНЕЦК, 26 апр — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах РФ достигнут среднероссийских в течение десяти лет. Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов

Он сообщил, что вице-премьер России Марат Хуснуллин провел совещание, посвященное программе социально-экономического развития республики.

"Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение 10 лет", — написал Пушилин в телеграм-канале.