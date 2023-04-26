2023-04-26T01:23:17+03:00
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2023-04-26T01:23:17+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230426/840471818.html
Пушилин раскрыл, когда тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских
Макроэкономика
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах РФ достигнут среднероссийских в течение десяти лет. Он сообщил, что вице-премьер России Марат... ПРАЙМ, 26.04.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОНЕЦК, 26 апр — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах РФ достигнут среднероссийских в течение десяти лет.
Он сообщил, что вице-премьер России Марат Хуснуллин провел совещание, посвященное программе социально-экономического развития республики.
"Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение 10 лет", — написал Пушилин в телеграм-канале.